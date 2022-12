Binnenkijken in een appartement met koninklijke uitstraling

Bewoners

Doortje Kruisheer (27) en Luc Onink (29)

Sinds

2017, Luc sinds 2021

Bouwjaar

1898

Oppervlakte

68 m2

Aantal slaapkamers

1

Wens

„Een mooie lamp voor boven de eettafel, er zit alleen geen lichtpunt in het plafond.”

Als studente woonde Doortje Kruisheer al een verdieping hoger in het oude pand in de Amsterdamse Pijp toen haar huurbaas vroeg of ze de etage eronder wilde huren. Die was nog een redelijke bouwval, maar wel met plafonds, en-suitedeuren en schouwen intact. „Mijn geluk was dat ik kon meebeslissen”, vertelt Doortje. „Zo is de keuken groter en de badkamer kleiner gemaakt.”

Ⓒ foto Lotte van Uittert

Visgraat

Die grotere hoekkeuken ging van wit met rvs-grepen naar grijsgroen met messing-gouden handvaten. Op de vloer ligt eikenhout in visgraatmotief dat het appartement samen met de hoge plafonds van ruim drie meter met originele ornamenten een koninklijke uitstraling geeft, als een klein paleis.

De keuken werd op verzoek groter gemaakt. Ⓒ foto Lotte van Uittert

„Mijn ouders noemen het weleens een klein Rijksmuseum”, lacht de interieurstyliste. Niet dat er de dure kunst hangt.

Wel twee door haar schoonmoeder geschilderde doeken: in de groene muur in de keuken een Aziatische afbeelding, in de woonkamer een met een cocktailglas. Daar hangt ook een print waar alle in het huis gebruikte kleuren samenkomen.

Bekijk ook: Binnenkijken in het volledig verbouwde stadsappartement van Kim en Reinier uit Rotterdam

Het koninklijke gevoel wordt benadrukt door de warme kleuren. Het houtwerk van de kozijnen en deuren is petrolblauw („dat zal ik niet snel veranderen, wat een werk!”), in de woonkamer overheerst bordeauxrood in zowel de muren als het plafond. „In de woonkamer is geen direct daglicht, dus ik wilde een knusse kleur.”

De mooie en-suitedeuren bleven intact. Ⓒ foto Lotte van Uittert

In de woonkamer werd die knusheid ook gecreëerd met crèmekleurig behang met klassieke roodbruine print. „Dat komt hier tot z’n recht, maar ik wilde daartegenover iets stoerders, bang dat het anders wat tuttig zou worden.” Vandaar petrolblauw, maar ook de originele schouw die bijna zwart werd geschilderd. „Het mag botsen, anders wordt het te zoet.”

Bekijk ook: Binnenkijken in een warm sprookjeshuis in Heemstede

De meubels zijn een mix van nieuw en Marktplaats-vondsten. De nachtkastjes schilderde Doortje roze en ze voorzag ze van andere pootjes, het klassieke kastje bij de en-suitedeuren werd lichtblauw. De bekende citroenvaas kreeg ze van haar familie toen ze afstudeerde, het groene ouderwetse bureaulampje vond ze op een vrijmarkt en bij het bed staat een tweedehands beeldje van een hond, als alternatief voor de wens van haar vriend Luc om een echte viervoeter in huis te halen. De witte lamp met grote kap kreeg haar oma ooit cadeau; een design-item dat nog steeds wordt gemaakt.

Een knusse uitstraling, ook in de slaapkamer. Ⓒ foto Lotte van Uittert

Nieuw zijn de velours okergele bank en de massief zwart gebeitste eettafel van Studio Henk. „Die stond heel lang op mijn verlanglijstje, maar ik vond hem te duur.” Een sample sale waarbij producten tegen een lagere prijs worden aangeboden, liet haar wens in vervulling gaan. Hij is ruimtevullend, met ronde vormen.

Dynamisch

„Zo probeer ik in elke ruimte iets met rondingen te hebben om het wat dynamischer te maken.” De diep donkergrijze ribfluwelen stoelen hebben een modern ontwerp, ook weer om het klassieke aspect te ’breken’.

De kleuren zijn weliswaar uitgesproken, maar vervelen niet. Al kan dat zomaar veranderen: „Ik verander elk half jaar wel iets. Met de wisseling van de seizoenen kan ik het opeens lichter of donkerder willen. Dan ga ik behangen of schilderen. Het voelt als een warme deken. Veel mensen vinden het net een hotel: warme kleuren, knus en fijn.”

Extra gezelligheid nu de kerstboom staat. Ⓒ foto Lotte van Uittert