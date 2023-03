Motortest DSR/X: fluisterstille avonturier

Motor

Z-Force 75-10X

Vermogen

48 pk

Gewicht

247 kg

Prijs

€ 26.995

De DSR/X ziet er zeker niet verkeerd uit. We ontwaren wel duidelijke trekken van de SR/S, maar dat betekent niet dat de designafdeling van het Amerikaanse merk zich er gemakkelijk vanaf heeft gemaakt.

Net zomin als de ingenieursafdeling, want de DSR/X kreeg een volledig nieuw frame en eigenlijk geldt dat ook voor de rest van de motor. Zero verwacht veel van hun eerste adventure en de ontwikkeling van de DSR/X zou dan ook zo’n vier jaar in beslag hebben genomen.

Ook het Z-Force 75-10 batterij-ensemble is gloednieuw en het grootste dat ooit in een Zero is gelepeld. De 17,3 kilowattuur aan energie zou volgens Zero goed moeten zijn voor dik 280 kilometer in de stad.

Op de snelweg kom je een goeie 130 kilometer ver, volgens Zero kan bij allroad-gebruik de actieradius tot maar liefst 320 kilometer oplopen. Behoorlijk indrukwekkend, tot je de kleine lettertjes in de persmap leest: bij een gemiddelde snelheid van 30 km per uur. Bij ’agressief rijden’ (zoals Zero het noemt) kom je bijna 250 km ver, op zich aanvaardbaar.

Vanaf de eerste meters voelt de ranke DSR/X neutraal aan, hij is niet topzwaar en korte manoeuvres vormen geen enkel probleem. Het is de betere van het SR-platform, met betere windbescherming, een fijner stuurgedrag en een goede zithouding. Toch blijven we de actieradius een struikelblok vinden, net als het idee dat je zelfs met snellader een uur staat te flierefluiten.

De prijs is 26.995 euro plus 3.505 euro als je de Power Tank erbij wilt, of 3.225 euro extra voor de snellaadfunctie... veel geld, hoe je het ook wendt of keert.