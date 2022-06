Dagrecept: Farfalle met kip en kerstomaatjes

Maar vermout kun je ook gebruiken als basis voor een marinade, zoals Maria Coumans doet in haar mooie boek Cucina Maria. Snijd de kip in stukjes en meng ze in een schaal met de vermout en de helft van de rozemarijn. Voeg naar smaak peper en zout toe. Verhit de olie in een koekenpan.

Bak in 5 minuten de gesnipperde ui en de blokjes salami op middelhoog vuur. Blijf roeren. Zet intussen ruim pastawater op en kook de farfalle (vlinderpasta) beetgaar en giet daarna af, voeg de met vermout gemarineerde kip toe aan de salami en ui. Bak het geheel in 3 minuten op hoog vuur tot de kip gaar is.

Voeg de kerstomaatjes, tomatenblokjes, rozemarijn en balsamicoazijn toe en voeg naar smaak peperoncini-kruiden toe. Laat al roerende het geheel enkele minuten goed doorkoken en breng het op smaak met peper en zout. Voeg de pasta toe en meng alles goed door elkaar.

Nodig voor 4 personen:

- 350 g kipfilet

- 60 ml vermout

- 2 tl rozemarijn

- 2 el olijfolie

- 1 ui (fijngesneden)

- 100 g salami (in blokjes)

- 350 g farfalle of fusilli

- 1 doos kerstomaatjes

- peperoncini-kruiden

(gedroogde rode peper)

- blik tomatenblokjes (400 g)

- 1 el balsamicoazijn