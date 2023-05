De zomer in je bol? Deze cabrio’s koop je voor 5000 euro

Occasionselectie

Mazda MX-5 1998 – 2005

Cabrio? Een sportwagen, zul je bedoelen! Deze Mazda is niet alleen leuk om te zien, maar ook een verslavend lekkere auto. De bagageruimte is beperkt. De kwaliteit onderstreept de zorgeloosheid en het pure rijplezier. Een serieuze kilometerstand is geen bezwaar. Een prachtige donkergrijze ’Exclusive’ (2002, 179.000 km) staat voor €4.950 bij een autobedrijf in Bakhuizen.

Mini Cabrio 2004 – 2009

Een Mini is een feestje om in te rijden. Hij reageert fel op elke stuurbeweging en natuurlijk voel je elke richel in het wegdek. In principe een vierpersoons, maar achter in een cabrio wil je niet zitten en de ruimte is zo beperkt dat er alleen kinderen terecht kunnen. De bagageruimte is minimaal. Een ’One’ staat voor € 4.999 bij een autobedrijf in Wapenveld (2005, 163.000 km).

Volkswagen New Beetle Cabrio 2005 – 2011

Achteraf blijft het onbegrijpelijk waarom de ’New Beetle’ nooit het voorspelde succes is geworden. Niemand kan ontkennen dat dit een lekker gekke en onderscheidende auto is. Hij is een stuk comfortabeler dan de twee andere op deze pagina, want het is feitelijk een Golf. Een autobedrijf in Emmen heeft een in het verleden als occasion geïmporteerde grijze 2.0 ’Highline’ (2005, 113.000 km) voor € 4.985.

Technische aandachtspunten

Deze MX-5 kent eigenlijk maar één euveltje dat weleens voorkomt. Een motor die steeds slechter gaat lopen, wordt meestal veroorzaakt door een te zwakke spanner op de distributieriem. Als dit gebeurt, is het eigenlijk achterstallig onderhoud. Een nieuwe spanner als er toch een nieuwe riem op moet, is een goed idee.

Bij deze eerste generatie van de ’New Mini’ zijn nogal wat storingen bekend. De versnellingspook is met een kabel aan de versnellingsbak verbonden en die kan losschieten, waardoor schakelen onmogelijk is. Er zijn nogal wat elektronische problemen die vaak worden veroorzaakt door vocht in stekkers.

Volkswagen New Beetle Cabrio

Technisch is deze generatie identiek aan een Golf IV en dat betekent helaas dat er nogal wat mis kan gaan. De individuele bobines kunnen zomaar stuk gaan en dat kan bij elke cilinder terugkomen.

De luchtmassameter van de motor laat het weleens afweten: een dure reparatie. Hetzelfde geldt voor een vastgelopen ABS-pomp.

Beste keus

Tja, smaak of merkvoorkeur spelen hier natuurlijk een belangrijke rol. Ga je in alle objectiviteit naast het plezier van open rijden ook voor kwaliteit en betrouwbaarheid, dan kom je automatisch bij de Mazda MX-5 uit.

