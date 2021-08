Dagrecept: Authentieke kaasfondue uit de Franse Alpen

Denk dus aan tartiflette, croûte au fromage en kaasfondue. Nu vind ik dat je kaasfondue wel het hele jaar door kunt eten. Hierbij dus een authentiek recept uit het departement Haute-Savoie (met wat Nederlandse groenten).

Kook de broccoli- en bloemkool in ongeveer zes minuten beetgaar en snijd wat brood in stukken. Wrijf de binnenkant van een fonduepan in met een teentje knoflook. Rasp de kazen en doe deze in de fonduepan. Giet hierover de witte wijn.

Verwarm het pannetje op laag vuur, roer de kaas goed door met een houten lepel zodat er een glad mengsel ontstaat. Voeg ten slotte nog wat versgemalen zwarte peper en geraspte nootmuskaat toe.

Laat de fondue nog vijf minuten pruttelen terwijl je voortdurend roert. Plaats de fonduepan op het vlammetje en dippen maar!

Nodig voor 4 personen:

- 400 g Emmentaler

- 400 g Beaufort

- ½ fles droge witte wijn

(liefst uit Haute-Savoie)

- 1 teen knoflook

- nootmuskaat

- versgemalen zwarte peper

- landbrood

- broccoli- en bloemkool