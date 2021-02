Mijn klus: Peter (77) maakt vogelhuisjes van resthout

Buitenland

Gezin sluit vos acht jaar op in garage om hem tam te maken: ’Zo’n dier is toch geen hond?’

In het opvangcentrum SOS Wilde Dieren in het Belgische Geraardsbergen is een vos binnengebracht die acht jaar lang bij een gezin zat opgesloten in de garage. Zijn ’baasjes’ dachten er een tam dier van te kunnen maken, maar dat mislukte.