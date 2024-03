Zo slecht is sporten met make-up voor je huid

Een team onderzoekers nodigde 43 mensen uit en vroeg aan de deelnemers om zich gedeeltelijk op te maken. De ene helft van hun gezicht kreeg een laagje foundation opgesmeerd, de andere kant bleef naturel. Vervolgens mochten ze twintig minuten lopen op de loopband en werd hun huid geanalyseerd. Wat blijkt? Op de zones met make-up was er een grotere toename van het vochtgehalte in vergelijking met de make-uploze gezichtshelften. Dit kan betekenen dat make-up voorkomt dat vocht uit de huid verdampt.

Poriën

Na de test merkten onderzoekers ook op dat poriën in de make-upvrije delen van het gezicht groter werden. Onder een laagje schmink verwijdden de poriën niet zo veel, wat erop kan wijzen dat foundation ze verstopt. Verder nam de olieproductie in de make-upvrije delen van het gezicht toe, maar nam ze af in met make-up bedekte zones. Dat wijst er dan weer op dat het met make-up moeilijk is om de oliebalans van de huid op peil te houden. De geschminkte huid werd na het sporten ook rekbaarder, terwijl ongeschminkte huid strakker bleef.

Bekijk ook: De kracht van krachttraining bij ouderen

„Voor de gezondheid van de huid kun je beter sporten zonder make-up”, concludeert Dongsun Park, auteur van de studie en verbonden aan de Korean national university of education. Ga je vaak na je werk even snel naar de fitness, dan raden de wetenschappers aan om er zeker niet aan te beginnen met een dikke laag foundation. Ontschmink je bij voorkeur eerst zodat je huid kan ademen.

Neem gezichtsreiniger mee

Nog een tip: neem een gezichtsreiniger mee om na het sporten aan te brengen. Zo kan je een eventuele ophoping van zweet en bacteriën verwijderen en heb je minder kans op puistjes en oneffenheden. Dit laatste advies is trouwens ook zinvol als je in de fitness allerlei toestellen en gewichten aanraakt en vervolgens over je (zwetende) gezicht wrijft.