Dit is het schoonste strand van Nederland

Feest in Goeree-Overflakkee! Het strand in Ouddorp is donderdag namelijk uitgeroepen tot het Schoonste Strand van Nederland. Het uitgestrekte strand wint hiermee Schoonste Strand-verkiezing 2022.

De strandverkiezingen zijn een jaarlijks initiatief van Strand Nederland in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Rijkswaterstaat, Stichting KMVK, Entree Magazine en KIMO.

Inspecteurs bepaalden welk strand het schoonste van Nederland is door onder meer te kijken hoe het zit met het schoonhouden van de paviljoens. Ook werd er gekeken of de bezoekers op een duidelijke en makkelijke manier worden gewezen op het schoonhouden van het strand.

Het is niet de eerste keer dat Ouddorp deze titel wint. In 2018 was het ook al raak. De stranden van Ouddorp staan al jaren bekend als een van de schoonste van ons land.

Bekroning

Wethouder Berend Jan Bruggeman reageert trots. “De landelijke titel winnen is de bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden in onze gemeente, en dat willen we graag zo houden. Met dank aan alle partijen die zich blijven inzetten voor een schone kust. Zoals de vrijwilligers die zwerfvuil ophalen of de medewerkers van de gemeente die zorgen dat een strand er na een warme zomerdag weer tiptop uitziet. Dank ook aan alle strandgasten die – zoals het hoort – hun afval opruimen.”

(Inter)nationale waardering

In mei werden de stranden bij Ouddorp en Brouwersdam en diverse jachthavens al bekroond met zeven blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In april kreeg Goeree-Overflakkee de Platinum Quality Coast Award, onderdeel van ‘s werelds grootste programma voor duurzaamheid en kwaliteit voor kustbestemmingen.