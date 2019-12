Recept van de dag: paddenstoelen en schorsenerensoep

Mari kookt graag met groente, liever met groente zelfs. Dat komt goed uit want in Frankrijk heeft ze een grote groentetuin. En ze had er een klein restaurant maar dat mag niet van de tirannieke burgemeester. Lees Maison Mari, ze vertelt er het hele verhaal in, gewoon een spannende detective in een kookboek.

Mari Maris, haar boeken en recepten zijn van een andere planeet. En geloof me, alles is lekker en alles is origineel. Nu dacht ik: Mari mag een week hier. Allemaal leuke recepten voor mensen die deze week even wat anders willen dan het kerstgeweld.

Om te wennen: hier haar paddenstoelen/schorsenerensoep.

Nodig voor twee intense kopjes:

• 1 ui gesnipperd

• 2 klontjes boter

• 80 gr gemengde bospaddenstoelen (gesneden)

• ½ schorseneer, in plakjes

• 2 takjes tijm gerist en gehakt

• 1 teen knoflook, gehakt

• 1 eetl gedroogde paddenstoelen, gehakt

• 1 blaadje laurier

• 2 dl melk

Bereiden:

Fruit ui, in de boter, voeg overige ingrediënten toe (behalve de melk) en bak tot de paddenstoelen vocht loslaten. Melk erbij, net zoveel water, half uurtje zacht koken. Zout, peper, klaar! Scheutje room mag.