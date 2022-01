Zo ontwikkel je een gezonde plasgewoonte

Steeds voor de zekerheid even naar de wc gaan voordat je een lange wandeling maakt of voor langere tijd in het vliegtuig of de auto zit. Dat líjkt heel slim, maar volgens dr. Paul Kil kun je dat beter niet doen. Je blaas raakt er namelijk aan gewend, waardoor je uiteindelijk juist veel vaker moet plassen.

Aan de andere kant is het volgens de uroloog van Andros Clinics ook weer niet de bedoeling dat je je plas geforceerd lang ophoudt. Door te vaak de plas te lang op te houden kan de blaas namelijk uitgerekt raken.

Genoeg drinken

Mensen die vaak moeten plassen denken soms dat minder drinken de oplossing is. Dat is niet verstandig, zegt de expert. „Het lichaam heeft voldoende vocht nodig om goed te kunnen functioneren en ook om het risico op nierstenen te verminderen. Dus drink genoeg, gemiddeld genomen adviseren we dagelijks rond de twee liter te plassen.”

Een gezond persoon die voldoende drinkt moet volgens Kil ongeveer zes tot acht keer per dag plassen. Daarbij is het belangrijk dat je niet perst en de blaas altijd goed leegt.