Rijst wassen: moet je dat nou wel of niet doen?

Allereerst even voor de mensen die rijst nooit wassen of daar zelfs maar over nagedacht hebben: waarom zou je dit überhaupt doen?

In ieder geval niet om de rijst schoon te maken, zoals vroeger veel werd gedaan (toen er nog weleens steentjes tussen konden zitten). Want dat is tegenwoordig echt niet meer nodig. Maar rijst kan tijdens het koken ontzettend gaan schuimen.

Zo kan het gebeuren dat er wit of grijs schuim uit je rijstkoker of pan naar boven komt. Niet alleen moet je dan je aanrecht schoonmaken, je rijst zal ook gaan klonteren. Dat komt doordat rijst vaak overmatig zetmeel bevat. Door de rijst eerst even te wassen, was je dat teveel aan zetmeel eraf en voorkom je dat de rijst gaat klonteren.

Dat is bijvoorbeeld handig als je gerechten maakt waarbij je wil dat de rijstkorrels zo los mogelijk blijven, zoals bij nasi goreng.

Handige leidraad

Zoals altijd is er ook een nee-kamp in deze kwestie. Want als je bijvoorbeeld risotto of rijstpudding maakt, heb je die zetmelen toch juist nodig om romige rijst te krijgen? Dat klopt.

En zo zit het dan ook: voor elke rijstsoort en elke bereiding geldt weer een andere regel. Over het algemeen kun je de volgende leidraad aanhouden: witte rijst kun je het beste wel wassen, bruine rijst niet. En wil je romige rijst overhouden, omdat je er risotto of rijstepap mee maakt? Dan hoef je je rijst zeker niet eerst af te spoelen.

Zo moet je rijst wassen

Rijst wassen gaat overigens het snelst in een zeef of vergiet. Houd die een paar seconden onder de kraan en schep de rijst om met je hand. Zodra het water dat van de rijst afkomt helder is, ben je het overtollige zetmeel kwijt.