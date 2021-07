Cannabisolie kan helpen je huisdier lichamelijk en geestelijk in balans te brengen

We proberen goed voor ons lichaam te zorgen. Dat betekent veel bewegen, gezond eten en soms gebruiken we voedingssupplementen zoals vitamine en mineralen-preparaten, glucosamine en misschien ook wel CBD-olie (cannabisolie).

Onze huisdieren zijn onderdeel van het gezin, dus daar geldt hetzelfde voor: veel bewegen en gezond eten. Betekent dit echter ook dat we hen dan voedingssupplementen moeten geven? Daar kan ik niet met ’nee’ of ’ja’ op antwoorden, het hangt namelijk van jouw huisdier af.

Als jouw kat of hond helemaal gezond is én goede voeding krijgt, dan krijgt hij of zij genoeg voedingsstoffen, mineralen en vitaminen binnen.

Een voedingssupplement is pas nodig als ergens een tekort aan is; dat kan komen door minder inname (slecht voer of te weinig voer), minder opname van voedingsstoffen (verteringsprobleem) of meer verbruik (door ziekte of ouderdom).

"Tekort kan problemen geven"

Door bepaalde tekorten kunnen weer problemen en ziektes ontstaan; dan kan een voedingssupplement dus een medicijn worden en problemen verminderen of zelfs oplossen.

Voor de meeste voedingssupplementen geldt ’baat het niet, dan schaadt het niet’, en is het bij veel problemen het proberen waard. Glucosamine en chondroïtine kunnen bijvoorbeeld helpen bij artroseklachten van oudere dieren. Door dit een week of zes te geven en goed op je huisdier te letten, kun je erachter komen of dit jouw dier helpt.

Probeer dan alle andere omstandigheden zoals voeding en beweging hetzelfde te houden, anders weet je niet of een verbetering door het voedingssupplement komt of een andere verandering. Merk je totaal geen verschil? Dan kun je ermee stoppen en heeft jouw dier er op dat moment kennelijk geen baat bij.

CBD-olie wordt met een speciaal proces uit de cannabisplant gewonnen en heeft onder andere een pijnstillend en rustgevend effect op mens en dier. Ook dit kan helpen om dieren lichamelijk en geestelijk beter in balans te brengen en hierdoor kunnen zelfs pijnstillers of andere medicatie in veel gevallen worden afgebouwd.

Jouw dierenwinkel en dierenarts kunnen je er meer over vertellen en je helpen erachter te komen of je huisdier ondersteuning kan gebruiken of er baat bij heeft.

