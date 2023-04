Annemiek stond in Oeganda oog in oog met berggorilla’s: ’Voelde me een indringer’

Herinnering

„We leerden elkaar eind 2015 kennen en onze eerste reis samen was in april 2017: twee weken door Oeganda. Bij de berggorilla-trekking onder begeleiding van gewapende parkrangers weet je nooit zeker of je een groep gorilla’s tegenkomt. Na zo’n drie uur door de jungle kregen we te horen dat er een groep was gespot. We moesten onze tassen achterlaten en ’gewapend’ met een tak stonden we oog in oog met een groep van 16 berggorilla’s! Nadat de eerste adrenaline was gezakt, konden we volop genieten van deze prachtige en machtige dieren. Van heel dichtbij kon ik zien hoe een moeder haar kleintje voedde. Bijna emotioneel, al voelde ik me ook een indringer.”

Drama

„Midden in een wijk in Manilla in de Filipijnen stopte de taxichauffeur met de boodschap: This is Santiago, you must get out. We stapten ergens uit waar niets was te bekennen en voor toeristen was het er niet veilig. Na een half uur kwamen we een hotel tegen waar uiteindelijk een taxi viel te regelen.”

Gadget

„Een camera is absoluut onmisbaar, maar zonder wereldstekker of powerbank heb je er op den duur niks meer aan.”

Advies

„Bezoek plekken die niet door toeristen worden overspoeld. Wij trekken vaak de natuur in: bergen, jungle. Verlaten plekken. Al is dat toch niet echt mogelijk, je bent vrijwel nooit de enige die dat idee heeft...”

"Butler bracht ontbijt op bed in Edinburgh"

Voedsel

„In januari 2017 waren we in Zweeds Lapland waar natuurlijk rendier op het menu stond. In Lapland dagelijkse kost maar voor ons de eerste keer. Heerlijk!”

Wens

„Een rondreis door de Verenigde Staten. Met een camper door Montana, North en South Dakota”

Aanrader

„The Witchery by the Castle in Edinburgh, Schotland. Je waant je terug in de tijd en je voelt je zelfs even van adel als de butler je ontbijt op de kamer komt brengen. Wij sliepen in The Old Rectory, een theatraal gedecoreerde rood/gouden suite met een badkamer die meer op een museum lijkt!”

Afrader

„Berlijn. Een grauwe, betonnen, kille stad. Het weer hielp niet mee: kou, regen en natte sneeuw. Teleurstellend, want we hadden er hele positieve dingen over gehoord.”

