Zeiler Anne Reijse: ’Machtig mooi als het schip op z’n donder krijgt’

Als zeilmaker zorgt Anne Reijse (43) uit Hilversum ervoor dat ook anderen optimaal van de wind kunnen genieten. Al van jongs af aan is ze met het natuurelement in de weer, met kleine zeilbootjes, zeilend op de Eem en als wedstrijdzeiler en zeilinstructeur. „Zeilen en alles op het water is voor mij als ademen. Wind geeft altijd energie. Soms kan ik er niet van slapen en het geeft ook onrust als ik soms nog een klus moet afronden terwijl we al het water op kunnen.”

’s Nachts doorwerken

Met haar teakhouten Leda Maria, een ’Taat’ die in de jaren 50 als dienstdeed op het Nederlands koopvaardijschip De Borneo en later als zeiljacht werd omgebouwd gaat ze zodra het kan het water op. Daarom werkt ze bewust als zzp’er. „Als het varen in de slaapstand staat, werk ik dubbel zo hard om bij het juiste weer zoveel mogelijk te kunnen. ’s Nachts of door het getij doorwerken om aan boord te kunnen als er genoeg water is om het wantij te kunnen pakken.”

Dus wordt het weer nauwlettend in de gaten gehouden, want ook om te zeilen is voorbereiding belangrijk. „Voordat je het water opgaat is het belangrijk dat je weet wat er globaal kan gebeuren. In Nederland varen is onwijs mooi, maar het weer kan ineens omslaan. Als ik met mijn kinderen vaar gaan we voor veiligheid. Dat kan alleen als je niet in gekke situaties komt, dus is het extra belangrijk om de windrichting te blijven checken. In de tijd dat we vaker het water opgaan worden daarvoor verschillende apps gedownload.”

Adrenalinekick

Windkracht 4 is met kids op het Ijselmeer en Markermeer ideaal, de Waddenzee doet het goed op windkracht 5. „Aan boord van je eigen bootje is voélen dat je leeft. Ik voel me altijd een stuk beter en sterker aan boord. Toch is de natuur altijd sterker, we moeten de krachten van de zee, wind respecteren. Maar het is te gek als je op deze krachten voortgedreven wordt, helemaal van de golven surfen is machtig mooi. Dat je schip op zijn donder krijgt en de adrenaline door je lijf giert.”