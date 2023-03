Jorinde (28) at in Mexico een krokante zwarte mier: ’Smaakt niet heel bijzonder’

Herinnering

„In 2020 en in 2022 woonde ik maandenlang diep in het Amazonegebied van Peru. Tijdens het afkoelen in de beek achter ons kamp maakte de zon alle natuurkleuren nog intenser. Het goudbruine water, het diepe groen van de planten en het blauw van de hemel vormden een prachtige combinatie. Er fladderde een vlindertje over, ik luisterde naar het concert van de kikkers. Dat moment zou perfect zijn als er apen voorbij kwamen... Een paar minuten later hoorde ik luid geritsel in de bladeren boven me. Een glanzende roodbruine brulaap kwam rustig een van de zijtakken van de boom op lopen en krabde ongegeneerd aan zijn kruis.”

Drama

„In 2019 zou ik een paar maanden in Cusco in Peru (op 3400 meter) wonen, maar na ongeveer vier weken belandde ik in het ziekenhuis met hoogteziekte. De dokter vertelde dat ik direct naar de kliniek moest komen. Uiteindelijk heb ik vier dagen in het ziekenhuis gelegen om daarna met medische begeleiding naar Lima te vliegen. Weg van de hoogte voelde ik me direct beter. Sindsdien ben ik terug in Cusco geweest, maar ik voel me er altijd ziek en moet binnen een paar dagen vertrekken.”

Ervaring

„In 2016 woonde ik acht maanden in Australië, waarbij ik de helft van de tijd in Sydney doorbracht en daarna het land rondreisde. Een prachtige ervaring! Na drie maanden in het regenwoud ben ik momenteel in Nieuw-Zeeland voor een opleiding tot adventure guide. Mijn plan is om hier minstens een jaar te blijven en daarna misschien verder te reizen via Zuid-Oost Azië.”

Voedsel

„Overal probeer ik gekke lokale gerechten te proeven, van bushrat in Ghana tot cavia in Peru. In Mexico at ik taco’s met miereneitjes. Een glanzende zwarte mier van bijna drie centimeter kraakte als een chipje toen ik erop kauwde. De smaak was niet heel bijzonder.”

Altijd mee

„Mijn e-reader, mijn cowboyhoed en mijn Ghanese doek. De hoed kocht ik toen ik in Australië een cowboycursus deed en sindsdien reist die altijd met me mee. Ideaal ter bescherming op een zonnige dag en daarnaast leuk om mijn reisfoto’s mee op te vrolijken! Mijn Ghanese doek is ideaal als strandlaken, wikkelrok, extra dekentje of afscheiding in slaapzalen. Het vertrouwde patroon zorgt ervoor dat ik me in een nieuwe omgeving meteen thuisvoel.”

