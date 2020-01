Strijden op het circuit: Ford Focus ST versus Hyundai i30 N - Video

De Ford Focus wint het eerste wedstrijdje, want die is met een prijs van 49.510 euro veel goedkoper dan de Hyundai! De Koreaan kost namelijk een dikke 54.297, maar voor die prijs is wel het N2 Performance Pack ingebegrepen. Maar vergeet niet om bij de Focus ook zo’n Performance Pack aan te vinken, want dan krijg je - op de Hyundai standaard - instelbare rijstanden, een tussengasfunctie en launch control, om zo snel mogelijk van je plek te schieten. Toch blijft de Hyundai zelfs dan duurder, terwijl hij ook nog eens minder CO2 uitstoot dan de Ford.

Lijn de neuzen op, jaag de viercilinders op toeren en wacht op het startsignaal. Dan spuiten beide hatchbacks vol overtuiging weg. De Ford is de snelste tot 200 km/h. Met 280 pk en 420 Nm is hij sterker dan de Hyundai die tot 275 pk en 378 Nm komt tijdens een korte overboost. Maar in welke blijf je rijden en welke zet je naar verloop van tijd aan de kant?

