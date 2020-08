Recept van de dag: koude doperwtensoep

De sonate voor cello en piano no 1 van Brahms, geloof me, zachtjes opzetten en er waait je koelte toe, of je wordt zo rustig dat je geen last meer van de warmte hebt. Je kunt ook deze erwtensoep maken. Of nog mooier, de sonate luisteren terwijl je de soep maakt.

Breng de bouillon aan de kook en blancheer de doperwten erin. De doperwten mogen iets gaarder zijn dan beetgaar. Haal de doperwten uit de pan en koel ze in ijswater.

Laat de bouillon afkoelen tot koelkasttemperatuur. Hou wat doperwten apart en doe de rest van de doperwten met de bouillon in een blender. Giet de soep door een zeef en breng op smaak met peper en zout. Zet koud tot gebruik. Verdeel de soep over mooie glazen of diepe kommen en schep 1 eetlepel crème fraîche op elke kom soep. Snijd het blad van de munt fijn en meng dit met de achtergehouden doperwten en de olijfolie. Schep dit op de crème fraîche. Oh, en voor de liefhebber, doe er een eetlepel gepelde Hollandse garnalen bij.

En alle inzenders van de vakantieweken, hartelijk dank, buiging nog voor Mari Maris, mocht je er niet in hebben gestaan, dan hadden we al een soortgelijk recept. Het was een feest met jullie!

Nodig voor vier personen:

• 1 l groentebouillon

• 400 g doperwten

• 4 eetl crème fraîche

• 2 takjes munt

• 2 el olijfolie

• peper en zout

Eventueel 200 gr garnalen, Hollandse