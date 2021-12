De do’s en don’ts als je perfect gebakken rijst wil maken

Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Van Indonesische nasi goreng tot Thaise khao pad: de basis (en de vertaling) komt op hetzelfde neer: gebakken rijst. Maar de perfecte gebakken rijst maken, is niet altijd even makkelijk. Daarom vertellen we je in dit artikel wat de do’s en don’ts zijn.