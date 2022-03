Dagrecept: Geroosterde knolselderij met blauwe kaas

De knolselderij is echter ook heerlijk als je hem roostert, zoals ze doen in het boek Zero Waste (Pepeat Uitgeverij). Een mooi initiatief; ze gebruiken zelfs koffieprut om gerechten op smaak te brengen! Maar terug naar de knolselderij. Verwarm de oven voor op 150 graden. Snij de onderkant van de knolselderij eraf en wrijf schoon met water.

Zet de knolselderij op een bakplaat en bestrijk met olijfolie; zorg ervoor dat de groente goed is ingevet. Bak de knolselderij 1 uurtje in de oven. Kijk of de groente gaar is door er met een mesje in te prikken: als dat makkelijk gaat, dan is hij klaar. Laat de knolselderij lauw worden en snij in vieren.

De vinaigrette maak je door eerst de blauwe kaas met een vork te prakken. Voeg de ciderazijn en een scheut olijfolie toe, en meng het tot een pasta. Doe er dan de yoghurt bij en meng door elkaar met een garde. Schep de vinaigrette in een kommetje en breng op smaak met peper en zout.

Was ten slotte de spinazieblaadjes en verdeel over borden. Leg er een kwart knolselderij op en lepel hierover de vinaigrette.

Nodig voor 4 personen:

- 1 knolselderij

- 70 g blauwe kaas

(zoals Roquefort)

- 2 el ciderazijn

- olijfolie

- 15 cl yoghurt

- 1 handvol jonge

spinazieblaadjes

- peper en zout