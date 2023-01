Freek Vonk voelt zich nietig bij machtige Aziatische olifant

Om Bardiya National Park te bereiken, moet je je best doen. Het is afgelegen, in de schaduw van het majestueuze Himalayagebergte. Hoewel het met een oppervlakte van bijna duizend vierkante kilometer het grootste nationale park is van de Terai, het laagland van Nepal, is het minder bekend dan populaire bestemmingen als Chitawan. Het gebied wordt doorkruist door rivieren en er staat veel bos vol teak- en salbomen. Grote stukken hebben wat weg van de Afrikaanse savanne.

Terwijl we door halfopen bos rijden, ruik ik ineens een lucht die ik uit duizenden herken. De geur van een groot, wild dier. Eentje met een lange slurf. Meteen stoppen, natuurlijk. Te voet ga ik verder door het hoge gras en struikgewas. Geen idee of ik een of meerdere Aziatische olifanten ga vinden, maar voorzichtigheid is geboden. Het zicht is hier minder goed en olifanten hebben de griezelige gewoonte om met hun paar duizend kilo zware lijf gewoon niet op te vallen tussen het struikgewas.

Bekijk ook: De mooiste carnivoren ter wereld

Aziatische olifanten kennen een heel lange relatie met mensen. Vele zijn gedomesticeerd voor vervoer van zware materialen en mensen en heel vroeger zelfs om veldslagen mee uit te vechten.

Ik wil absoluut geen problemen met een wilde olifant. Ik schuifel verder, op mijn hoede. Dan zie ik verderop, twintig meter bij me vandaan, iets bewegen. Achter een boom komt een massieve kop tevoorschijn. Met grote slagtanden. Dit is een volwassen stier en hij is in zijn eentje. Alleen Aziatische olifantsstieren hebben slagtanden maar niet altijd. Vrouwtjes en onvolwassen mannetjes kunnen stompjes snijtand hebben, maar die worden meestal door de huid bedekt.

We staan tegen de wind in en doen zo stil mogelijk. De olifant wappert rustig met zijn oren en graast. Zijn kiezen malen continu. Je zou misschien verwachten dat Aziatische olifanten nauw verwant aan Afrikaanse olifanten zijn, maar uit de kiezen en het genetisch materiaal blijkt dat ze meer overeenkomsten met de uitgestorven mammoet hebben. Terwijl ik hem zo bekijk, hoop ik maar dat uitsterven niet een volgende overeenkomst tussen Aziatische olifant en mammoet wordt. Helaas dalen de populatiecijfers in veel gebieden snel.

De olifant kijkt onze kant op en de crew en ik lopen achteruit. We zorgen dat we uit zijn looproute blijven. Hij steekt zijn slurf in de lucht om beter te ruiken. Nu zet hij er goed de pas in en ik weet waar hij naar op weg is. Niet naar ons, maar naar de grindrivier, een eindje verderop. Van die kilo’s gras heeft hij dorst gekregen. Het water komt net tot aan zijn enkels, want we zitten midden in het droge seizoen.

Een machtig mooi dier en wat voel je je nietig als je erbij in de buurt bent! Dan besef je pas goed dat je als mens in de wilde natuur maar weinig voorstelt.