Column: verveling in plaats van actie

Na de zomer kwamen er internationale studenten tegenover ons wonen. Die zich sindsdien stierlijk vervelen. Ze bingewatchen zich door de dag heen of trappen doelloos op een hometrainer. En hadden zich een jaar aan de andere kant van de wereld vast heel anders voorgesteld.

In mijn eigen huis hoef ik de trap maar op te lopen om eenzelfde gelatenheid te voelen. 2020 moest zijn jaar worden: mijn zoon slaagde en verheugde zich op de droomvakantie op Mallorca. Maar er kwamen geen examenstunts, geen feesten en zijn vliegticket werd omgezet in een voucher.

Ook werd hij 18 en moest het doen met de belofte dat er op zijn 21e wél een groot feest komt. Toen bleek dat tussenjaar opeens geen goed idee meer. Dus ging hij studeren.

Sindsdien heeft hij een paar keer in de collegebanken gezeten, de rest van de lessen zijn digitaal. Onlangs ging zelfs de Zoom-les niet door omdat het de leraar zo niet lukte de stof over te brengen. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Zoals ik ook snap dat de motivatie in de tienerkamer inmiddels ver is te zoeken.

Die leuke vriendengroep ziet elkaar ook minder. Geen voetbal, geen kroegen en clubs in het weekeinde, geen thuisfeestjes. Toch?

Ik hamer erop dat ze dat niet in hun hoofd halen, ook stuur ik hem berichten over illegale feesten van de superverspreiders, zoals zijn generatie te boek staat. Meestal krijg ik het antwoord Mamaaaaaa... dat doen wij niet.

Van de week kwam er een veelzeggend appje terug met de foto van een bomvolle winkelstraat. Vergezeld van een gapende emoticon.

Natuurlijk. Ze hebben het niet slecht. Leven in luxe, zijn gezond, hebben een toekomst voor zich. Het kan allemaal erger, zullen vooral ouderen zeggen die aan hun eigen jeugd denken.

Maar toch. Als ik terugga naar het jaar dat ik 18 was, verschijnt er nog altijd een gelukzalige glimlach op mijn gezicht.

Ook ik moet dat jaar veel hebben gegaapt. Om redenen die bij deze leeftijd passen.

