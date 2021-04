’Lekkere muziek, hè?” Mijn 18-jarige zoon en een vriend zingen in de auto het Spaanse Amor mee.

Jarenlang heb ik thuis niets anders gehoord dan heftige rap en hiphop, dus begin ik te twijfelen aan mijn mishandelde oren: „Jongens, hoor ik nu echt Julio Iglesias?” Mijn zoon: „Hoe heet die man? Ja, dat is ’m! Heeft hij nog meer van dit soort muziek gemaakt?”

De rest van de rit val ik bijna van mijn stoel van verbazing én van het lachen. De nieuwste playlist van mijn zoon is voor mij één grote flashback.

Hij wil me nog iets vets laten horen: Stayin’ alive van de Bee Gees. Ik probeer de jongens ervan te overtuigen dat ze geen vrouwenstem horen, maar drie zingende broers.

Vertel ook dat mijn vriendinnen en ik vroeger in een discotheek in een rijtje dansten op dit soort nummers, met onze tassen op de grond aan onze voeten.

Of we alleen discomuziek hadden? Zeker niet, maar dat was wel het geval in mijn leven. Dus zing ik moeiteloos het volgende liedje van A tot Z mee. Althans, bijna tot Z. Want Gloria Gaynor wordt onderbroken als de Ajax-supporter op de achterbank opmerkt dat I will survive toch echt hét lied van Feijenoord is.

Lionel Richie neemt het over en ook dan komt Rotterdam ter sprake: het eerste concert dat ik live meemaakte. Ik ga terug naar 1987 toen Lionel Richie voor een onvergetelijke avond in Ahoy zorgde. De weg duurt gelukkig nog lang genoeg om ook Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Chic en Sister Sledge te horen.

Bekijk ook: We moeten voorkomen dat er straks een generatie is die niet meer kan fietsen

Dan vertelt mijn zoon dat hij aan het sparen is voor een platenspeler. Als ik zeg hoe stom ik ben geweest dat ik al mijn elpees heb weggegooid, wordt er gezucht: „Vinyl... mama... vinyl.”

Het moet niet gekker worden. Maar dat wordt het wel. Bij het uitstappen vraagt hij: „Denk je dat ik later het vinyl van opa mag erven? Hij heeft toch ook Elvis? Echt chill!”

Ik ben nu al benieuwd naar de muziek tijdens ons volgende autoritje.

Volg Babette Wieringa op Instagram, mail: b.wieringa@telegraaf.nl