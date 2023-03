Gootsteen verstopt? Zo los je het probleem op

Ik ben niet de enige met dit probleem. Meerdere vrienden ben ik al te hulp geschoten en ik krijg er veel vragen van lezers over.

De eerste stap is de boel onder de gootsteen, de stankafsluiter, open te draaien en schoon te maken. Vaak zit de verstopping daar: etensresten of aangekoekt vet of, in de badkamer, haarproppen. Zo ook bij ons, maar toen ik het had verholpen, raakte de gootsteen wederom verstopt.

Ik besloot rigoureuzer te werk te gaan en de boel buiten open te gooien. Wie weet hadden de buurman en ik een rioolbuis geraakt tijdens het zetten van de schutting? De afvoeren uit je huis worden uiteindelijk op het hoofdriool aangesloten en die leiding loopt ergens van het huis naar de straat, waar misschien wel een paal in was geslagen.

Helaas kon ik niks vinden. Door naar de laatste optie: met een inspectiecamera de afvoerleidingen controleren. Daar kun je een vakman voor bellen, maar ik heb vrienden! Zo’n camera gaat door de afvoer de leidingen in, op zoek naar obstakels of vuilophopingen.

Bij ons liep de camera al snel tegen een hoop smurrie aan. Met een ontstoppingsveer kun je dit verhelpen. Voer de veer de afvoer in en zodra je weerstand voelt, draai je de veer met de slinger rond om het vuil stuk te frezen. Vervolgens doorspoelen met een tuinslang.

Bij ons kwam de inspectiecamera op een gegeven moment in een heel oud stuk riool met nog meer obstakels waarmee ik niks meer kon. Er zit dan niets anders op dan de boel te vervangen.

Wij willen een nieuwe keuken op een andere plek en als dat zover is, maak ik een nieuwe aansluiting op ons riool. Zo omzeil ik dan het slechte stuk. Tot die tijd los ik het probleem tijdelijk op.

