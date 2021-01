Recept van de dag: Gewoon, kroketten

Zet vlees in koud water op met de peperkorrels. Breng aan de kook. Schuim af en doe tuinkruiden erbij. Als het vlees gaar is (15 min max) vuur uit en laten afkoelen in het vocht. Echt koud laten worden. Dan het vlees in blokjes snijden en de bouillon zeven. Je moet een halve liter overhebben. Anders aanvullen met wat water.

Smelt de boter, roer er met een garde de bloem door, tot die loskomt van de bodem. Dan bouillon erbij, steeds een beetje, blijf kloppen tot alles is opgenomen. Blijf roeren en laat zo even doorgaren tot het een glanzende ragout is. Nu roer je er de uitgeknepen gelatine door, de slagroom, de eidooiers, de maggi en de mosterd, je brengt de ragout op smaak met zout, peper en nootmuskaat en uiteindelijk de peterselie. En nu in de koelkast helemaal af laten koelen. Schep bollen van 75 gram ongeveer. Klop eiwitten los en roer er de bloem door. Dan rol de bol ragout in het fijne paneermeel tot een dikke korte kroket. Dan door het eiwit halen en dan door het grove paneermeel. Vier minuten bakken in zonnebloemolie op 180°C. Jongens, jongens het water loopt me in de mond.

Nodig voor 12 kroketten:

• 400 gr mager kalfsvlees

• 650 gr water (banketbakkers wegen altijd alles en kroketten stammen van de banketbakkers af)

• 1 theel peperkorrels, gekneusd

• bouquet garni (bosje tuinkruiden kan je ook zeggen)

• 80 gr roomboter

• 100 gr bloem

• 6 gr gelatine geweekt in koud water

•50 gr slagroom

•2 eidooiers

• 1 theel maggi

• 1 theel mosterd

• zout, peper en nootmuskaat naar smaak

• 1 eetl bladpeterselie fijngesneden

• paneermeel fijn en paneermeel grof

• 5 eiwitten

• 10 gr bloem