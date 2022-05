Wat je eetgewoonten zeggen over je karakter

Julia Hormes en Juliet Boghossain, twee voedselgedragsdeskundigen verbonden aan respectievelijk de Staatsuniversiteit van New York in Albany en onderzoeksbureau Food-ology, hebben onderzocht wat de manier waarop mensen eten zegt over hun persoonlijkheid. Ze hebben verschillende eetgewoonten geanalyseerd.

Zo is de langzame eter, de persoon die aan tafel altijd als laatste klaar is en echt de tijd neemt om zijn of haar maaltijd te eten, over het algemeen een persoon die graag de touwtjes in handen heeft en het leven weet te waarderen, zo stellen Hormes en Boghossain in Huff Post. Maar, zo zegt Hormes: „Mensen die langzaam eten kunnen dit soms ook doen als ze moe zijn of niet lekker in hun vel zitten. „Het is bekend dat onze stemming onze eetsnelheid beïnvloedt”, legt Hormes uit.

Snel

De snelle eter is volgens de psychologen over het algemeen doelgericht en ambitieus. Mensen die snel eten staan vaak ook open voor nieuwe dingen. Maar, zo zegt Boghossain: „Snelle eters zijn vaak ook ongeduldig.”

Avontuurlijk

De avonturiers aan tafel proberen graag nieuwe dingen uit en genieten ervan om nieuwe smaken te ontdekken. „Niet alleen op het gebied van eten zijn snelle eters avontuurlijk ingesteld, maar ook op andere gebieden. Deze personen durven risico te nemen en houden van spanning en sensatie. Ze vinden het leuk om af en toe uit hun comfortzone te stappen.”

Kieskeurig

Ben je iemand die het liefst eet wat je kent en vraag je in een restaurant regelmatig of een bepaald gerecht zonder die gekke saus erbij geserveerd kan worden? Dan is de kans groot dat je neurotisch en angstig bent aangelegd, zo beweren Hormes en Boghoissain.

Denker

Eerst de aardappeltjes, dan pas de groenten en daarna pas de rest. Mensen die eerst het ene eten voordat ze verder gaan met het andere ingrediënt, zouden waarde hechten en details. Ook denken ze veel na over dingen en zijn ze over het algemeen voorzichtig in de keuzes die ze maken. Boghoissain: „Het getuigt ook van een gedisciplineerde en vaak ook koppige manier van denken.”