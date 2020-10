In hotel Finch (Deventer) valt van alles te ontdekken

Toen in 1871 het statige gebouw van wat toen hotel De Keizer heette werd gebouwd, moest het ’t visitekaartje van de stad worden. Niet zo gek: komend vanaf het station naar het centrum was het monumentale pand zo’n beetje het eerste wat de Deventerganger tegenkwam. Dus moest het indruk maken.

Bijna 150 jaar later is dat nog steeds het geval, al is het indrukwekkende pand sinds een jaar pas weer een hotel. Daarvoor waren er onder meer kantoren en een bank in gevestigd, getuige de kluizen in de kelder waar nu de toiletten zijn gevestigd.

Na een grondige verbouwing telt het stadshotel 24 kamers. Alle met smaakvol en kleurrijk design ingericht en met dank aan de reislust van eigenaar Jurgen ontdaan van opsmuk ’waar je toch niets aan hebt’.

Een van de 24 hotelkamers die het hotel telt. Ⓒ Sigrid Stamkot

Zo is het standaard bureau vervangen door een retro-style dressoir. Voor een extra vleug thuisgevoel en tevens om gasten aan te moedigen beneden in de, eveneens stijlvol ingerichte, bar te werken. Nu er vanwege de coronarestricties even moet worden omgedacht, is in samenwerking met de goede restaurants uit de stad een soort pop-up restaurantconcept bedacht waardoor er ook kan worden gegeten.

Alle kamers verschillen qua grootte en model. Wat de deze nacht gebruikte hotelkamer extra huiselijk maakt, en een unicum in het best lange hotel-cv van ondergetekende, is de aanwezigheid van een grote (nep)kamerplant. Gek eigenlijk dat een plant kan opvallen.

Ook anders: een incheckbalie ontbreekt. Inchecken gebeurt in de bar die in betere tijden niet alleen voor de gasten, maar ook voor de Deventenaren zelf als stamkroeg kan dienen.

De naam Finch ontleent het hotel aan de eigengereidheid van de vogel (en wellicht van de eigenaar): de vink volgt zijn eigen koers en vliegt nooit direct van A naar B. Het staat ook, volgens de verdere uitleg, voor verscheidenheid.

Die is er: in de kamers en in het interieur die weliswaar op elkaar zijn afgestemd, maar niet te bedacht. Een verzameling van alles waardoor er aan elke wand, in elk hoekje, op elke plek wel iets te valt ontdekken.

In ’t kort

Interieur

Huiselijk met humor, kleurrijk design en veel accessoires op de bijzettafels en in de vensterbanken.

Locatie

Op loopafstand van het station en van de binnenstad van Hanzestad Deventer.

Service

Opvallend hartelijk en vriendelijk, het personeel lijkt precies aan te voelen wat de gast prettig vindt.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf €100, hotelfinch.nl