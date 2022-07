Kunstenaar gooit McDonald’s-augurk tegen het plafond en verkoopt het voor 6000 euro

Griffin exposeert zijn kunstwerk momenteel in Michael Lett Gallery, een kunstgalerie in Auckland, Nieuw-Zeeland. Het kunstwerk, dat hij Pickle (augurk) heeft genoemd, bestaat enkel uit een schijfje McDonald’s-agurk dat hij tegen het witte plafond van de kunstgalerie heeft gegooid. Dankzij een beetje lijm en wat ketchup blijft het schijfje aan het plafon plakken, zo stelt hij.

Geïnteresseerden kunnen Pickle tot en met vrijdag 30 juli in de galerie ’bewonderen’. Daarna valt de kunst hoogstwaarschijnlijk vanzelf van het plafond. Griffin hoopt met het schijfje augurk flink te kunnen cashen: het kunstwerk is namelijk te koop voor 10.000 Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend meer dan 6000 euro.

Maar wat veel mensen zich afvragen: is dit eigenlijk wel kunst? Ryan Moore van kunstgalerie Fine Arts in Sydney die Griffin vertegenwoordigt, zegt tegen The Guardian: „Het is niet aan mij of aan de kunstenaar om te bepalen of iets kunst is. De kunstenaar is er alleen maar om iets te creëren. Of iets waardevol en kunstzinnig is, wordt bepaald door de maatschappij; hoe wij gezamenlijk ernaar kijken en erover praten.”