Reisinspiratie: deze filmlocaties aan de Engelse kust wil je in het echt gezien hebben

De Engelse kust is al lange tijd een populaire filmlocatie. De kustlandschappen zijn karakteristiek, eigenzinnig en fotogeniek. Van de vorstelijke kastelen in Northumberland tot pittoreske havenstadjes aan de zuidkust. Met charmante vissersdorpjes, vriendelijke pubs en stijlvolle restaurants aan zee, is de Engelse kust een bestemming die op je lijstje mag voor wanneer het weer veilig is om te reizen.

The Dig: de weidse kuststreek van Suffolk

De regisseur van de nieuwe Netflixfilm The Dig heeft volop gebruik gemaakt van de weidse brakwatergebieden aan de kust van Suffolk, the estuary lands.

Een mooie plek om hier te bezoeken is het Deben Peninsula. Dit schiereiland hoort bij een gebied dat officieel is uitgeroepen tot een Area of Outstanding Natural Beauty, waar je ogen tekort komt.

Bijkomen van alle indrukken kan aan de nabijgelegen stranden van Thorpeness en van Aldeburgh. Of spot vogels in het natuurgebied van Shingle Street. Er valt hier nog veel meer te ontdekken, zoals het muziekcentrum Snape Maltings, aan de rand van een natuurreservaat.

Muziekcentrum Snape Maltings Ⓒ England Coast

Kate Winslets meest recente film decor: South Coast

In 2021 komt Ammonite uit met Kate Winslet en Saoirse Ronan. De film is opgenomen in Lyme Regis in Dorset, aan de Engelse South Coast.

Dit stijlvolle en charmante plaatsje tussen Exeter en Bournemouth staat bekend als vindplaats van fossielen uit de geologische Jurassic periode en staat daarom ook wel bekend als Jurassic Coast. Maar ook voor foodies en winkelliefhebbers is het een paradijs vanwege de vele winkels en restaurants.

Fotogeniek

Aan de stranden van Norfolk is Shakespeare in Love gefilmd. Ⓒ England Coast

De lijst met mooie plekken aan de Engelse kust die dienst deden als filmdecor is eindeloos. Zo werd aan de stranden van Norfolk gefilmd voor Shakespeare in Love met Gwyneth Paltrow en is oorlogsklassieker The Eagle has Landed met Michael Caine gefilmd aan de kust van Cornwall.

Het populaire naturistenstrand Studland aan de South Coast vlak bij Bournemouth is te zien in de openingsbeelden van Monty Python’s Flying Circus en Coldplay vond deze omgeving perfect voor de videoclip van Yellow.