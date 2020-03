Opeens is het de ’Week zonder vlees’. Net zoals het opeens de ’Maand zonder drank’ is. Of de ’Dag van het ijs’. Geloof je me niet? 24 maart is de dag van het zelfgemaakte ijs. Omdat ik iets heel boos over die weken zonder vlees en maanden zonder drank wilde zeggen, en om mijn argument kracht bij te zetten, bedacht ik: er zal zelfs wel zoiets geks als een ’Dag van ijs’ zijn. Dus tik ik ’internationale dag van het ijs’ in en daar is die dan. Het bestaat.