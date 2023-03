Vijf snelle voorjaarsklusjes voor een fris huis

1. Gebruik geen spiritus in het water als je gaat zemen, dit kan strepen achterlaten op het glas. Schoonmaakazijn kan wel, dit ontvet en droogt streeploos op.

2. Hang de dekbedden een paar uur buiten te luchten. Huisstofmijt houdt niet van frisse lucht.

3. Na een winter lang zweten zijn de hoofdkussens ook wel aan een beurt toe. De meeste kunnen op 60 graden in de wasmachine worden gewassen (controleer het waslabel).

4. Matrassen kunt u opfrissen met een stoomreiniger. Hebt u die niet, strooi dan royaal baking soda (natriumbicarbonaat) of schoonmaaksoda (natriumcarbonaat) op het matras. Dit reinigt en neutraliseert geurtjes. Laat de soda minstens een uur inwerken en zuig het poeder daarna op met de stofzuiger.

5. Ik fris ook mijn badkamer graag op. Even checken of alle (zonne)lotions nog goed zijn en de kastjes netjes opruimen. Geef het douchemandje (voor shampoo en doucheschuim) een stevige poetsbeurt. In zeepresten kunnen zich schimmels vormen.

