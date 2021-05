Kookboek getest: Lekker makkelijke bloemkoolschotel (+ recept)

Elke thuiskok heeft wel een schotel die altijd in de smaak valt. Bij ons komt ’t kroost nog altijd graag weer bij papa thuis voor een bordje scampi diabolique. In het geval van Louise de Brabandere kunnen haar vrienden niet genoeg krijgen van haar ovenschotel met gehakt en bloemkool. Omdat die combinatie ook hoog scoort in ons lijstje van favoriet comfort food, was de keuze om iets te koken uit haar Easy Dinners snel gemaakt.

De auteur, die jaren geleden begon met een blogje maar van kookboeken, food styling en recepten ontwikkelen haar werk heeft gemaakt, pimpt de klassieke schotel met pittige harissa en mascarpone in plaats van de klassieke kaassaus. Met succes, want wij noteerden niets dan instemmende geluiden bij ons tafelgezelschap.

De bereiding maakt de easy-belofte waar. Geen vergezochte ingrediënten, geen gewaagde technieken, geen complexe bereidingen, kortom geen hoofdbrekens. In ons recept pastten we alleen de scheut melk, om de mascarpone tot een vloeiende saus te maken, aan tot een paar stevige scheuten.

Het mooi vormgegeven boek, met smakelijk fotografie die zin geeft om aan de slag te gaan, is dan ook zeer geschikt voor wie nog maar weinig keukenervaring heeft. Louise doet er alles aan om ons op ons gemak te stellen — „weet dat koken in je eigen keuken geen competitie is” — , vertelt anekdotes over haar eigen ervaringen en geeft ook mee hoe je een veelzijdige voorraadkast samenstelt als basis voor veel smakelijke gerechten.

De bloemkoolgehaktschotel mag dan eerder klassiek aandoen, maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten. De 54 recepten zijn verfrissend en eigentijds en laveren vrolijk tussen mediterrane, oosterse, Aziatische en andere wereldinvloeden. Een stukje vlees of vis wordt niet uit de weg gegaan, maar vegetariërs worden erg ruim bedeeld.

RECEPT: Ovenschotel met gehakt, mascarpone, harissa en bloemkool

-2/3 bloemkool, in kleine roosjes

-800 g vastkokende aardappelen, geschild en in stukken

-Boter

-1 ui, gesnipperd

-1 teentje knoflook, tot moes geplet

-1 600 g gemengd gehakt

-1 el tomatenconcentraat

-2 el tomatenketchup

-Peper en zout

-150 g gruyère

-150 g mascarpone

-Melk

-1/2 el harissa (of iets anders spicy, zoals sambal)

Zo maak je het

Verhit de grill van de oven voor op 200 °C. Kook of stoom de bloemkool en aardappelen gaar.Verhit een klontje boter in een grote pan en stoof de ui en knoflook 1 minuut. Draai het vuur hoger en voeg het gehakt toe. Duw het plat met de achterkant van een houten lepel, zodat het de volledige pan bedekt, en laat het 3-4 minuten onaangeroerd bakken. Draai de vleeskoek om en maak het los met de houten lepel. Voeg het tomatenconcentraat en de ketchup toe en meng goed. Kruid met peper en zout. Haal de pan van het vuur als het gehakt gaar is, en hevel het vlees over in een ovenschaal. Bedek het gehakt met een laagje geraspte kaas, vervolgens een laag aardappelen en tot slot een laag bloemkool.

Kruid met peper en zout. Klop de mascarpone met een scheutje melk los. Meng er de harissa door en kruid met peper en zout. Giet gelijkmatig over de ovenschotel en werk af met de overgebleven gemalen kaas. schuif 10 minuten, of tot de kaas gesmolten en goud bruin is, onder de ovengrill.