Rust en natuur in wandelparadijs Zuid-Jutland

Kanaal met zon in één van de pittoreske plaatsen in Zuid-Jutland

Verliefd is verslaggever Esther Wemmers op Noord-Europa. De rust, uitgestrekte natuur, eindeloze wandelgebieden, fjorden en vriendelijkheid ontdekte ze enkele jaren geleden in Zweden. Op 1600 kilometer rijden. Toen zij hoorde dat het Scandinavië-gevoel ook op zeven auto-uurtjes van Nederland volop is te vinden, stapte ze in de auto voor een weekendje Zuid-Jutland.