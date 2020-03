Familierecept: saus alsof je bij de Chinees bent

Maar nu zijn we deze week thuis met onze zoon. We koken graag samen. Dit keer een van de witlofrecepten die een tijdje terug in de krant stonden. We hadden hamlapjes gestoofd in tomatensaus en we gingen daarin witlof doen. Mijn zoon Issie, hij is 7 jaar, vond het allemaal prachtig en wist iets heel goeds, zei hij. „Ach, laat hem”, zei mijn man. Issie naar de ijskast en hij pakt het eerste de beste kommetje en kiepert zo een restje appelmoes in de saus. En tot onze verbazing proefde onze saus opeens alsof we bij de Chinees waren. Knap hè? Issie wil nu kok worden. Weten jullie een passend gerecht bij dit verhaal?’

Elsbeth Noordvanck- Devries

Nodig:

300 gr hamlappen, in blokjes, 1 eetl droge sherry, 1 ei, geklutst, 100 gr bloem, witte peper, zout.

Voor saus:

1 teen knoflook, geperst, 1 bosuitje, gesnipperd,1 rode paprika, blokjes, 1 rode peper, gesnipperd, 3 eetl appelmoes, 1 eetl lichte sojasaus, 2 eetl tomatenpuree, 3 eetl droge sherry, kopje water.

Bereiden:

Hamlappen mengen met witte peper, zeezout en sherry. Laat een half uur staan. Laat vlees uitlekken, haal eerst door bloem, dan door losgeklopt ei, en weer door bloem en frituur in de wok. Uit laten lekken op keukenpapier.

Maak saus. Beetje olie in de wok en knoflook, peper en bosui. Twee minuten fruiten. Voeg dan sojasaus, appelmoes, rijstazijn en tomatenpuree toe. Blus af met een beetje water en laat al roerend inkoken. Voeg dan gefrituurd varkensvlees toe en laat goed warm worden. Serveer op de witte rijst.

