Dit zijn (volgens de kenner) de leukste mountainbike-trails in Nederland

Mountainbiker Milan Vader vindt weg naar wereldtop via ’broertje van Papendal’

In 2013 was Milan Vader een leuk Zeeuws talent op de mountainbike. Met zijn havodiploma op zak verhuisde de tiener naar Zuid-Limburg en stortte zich daar in een avontuur dat het pad bleek te zijn naar een topsportcarrière, waarin het oorspronkelijke doel – olympisch goud – zelfs realistisch is.