Hotel van de week: Yalo Urban Boutique Hotel in Gent

Wereldwijde loopbanen maar: ’Hotelwereld is klein’

Hotelbazen kennen elkaar. Van de hotelschool, in Den Haag of in Lausanne, en van het werk bij de internationale ketens. Gezamenlijke diners, zoals onlangs in het Amsterdamse hotel The Grand, waarvoor hoteliers uit heel Europa kwamen overvliegen, zijn dan ook zeer gezellig.