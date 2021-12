Kevers blijken aan voorspel te doen voordat ze gaan paren

Onderzoekers van het Instituut voor Gewasbescherming, onderdeel van de Chinese Academie voor Landbouwwetenschappen in Peking, schrijven over hun onderzoek in het online wetenschapstijdschrift Ecology and Evolution.

Tijdens de studie naar het paringsgedrag van de zogenaamde duistere kever ontdekten de onderzoekers dat mannetjes het „genitale gebied van de vrouwtjes prikkelen” voordat ze beginnen met paren.

De vrouwtjeskevers zouden op hun beurt de mannetjes verleiden door hun onderlijf licht omhoog te duwen, als teken van seksuele interesse.

Vier stappen

Overigens heeft dit alles volgens de onderzoekers weinig te maken met romantiek. Het paringsproces van de kevers verloopt simpelweg standaard in vier fasen: het mannetje jaagt op het vrouwtje, prikkelt haar met zijn mond en klimt vervolgens op haar. Uiteindelijk vindt de paring plaats.

Tenminste, als het mannetje een beetje goed is met zijn mond. Volgens de onderzoekers is het niet ongebruikelijk dat vrouwtjeskevers ervandoor gaan als ze niet tevreden zijn met de orale skills van hun paringspartner...