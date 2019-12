Recept van de dag: gevulde portobello’s

Voor 12 personen op de borrel:

•12 portobello’s

•500 gram rundergehakt

•1 ei

•broodkruim

•peper zout nootmuskaat mespuntje kruidnagel

•zakje eekhoorntjesbrood, geweld

•brie of camembert

•klein potje zure room

•melk

•2 eetlepels bloem

•takje tijm

•een grote sjalot

•half bosje platte peterselie

•scheutje Madeira

•olijfolie

•1 eetlroomboter

Bereiding:

Maak een paar gehaktballen van het vlees, ei en broodkruim en de kruiden. Af laten koelen. Snij of hak ze in kleine stukjes. Portobello’s voorzichtig schoonvegen met papiertje en steeltje afsnijden, bewaren. Sjalot laten kleuren in de roomboter en de paddenstoelensteeltjes bijvoegen. Vuur laag.

Eekhoorntjesbrood afgieten en bij de sjalot, vocht bewaren. Tijm weggooien. Gehakt erbij. Voeg dan de bloem bij het mengsel in de pan, en langzaam de melk en het vocht van de paddenstoelen en maak er een roux van. Doe het vuur uit en roer de fijngehakte peterselie en de zure room erdoor en een scheut Madeira. Smeer de bolle kant van de portobello’s in met en een beetje olijfolie.

Leg de portobello’s met de hoedjes naar beneden op de bakplaat. Vul ze met de ragout en dek af met een plakje camembert. Sprenkel er nog wat olijfolie over en zet ze 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200 C.