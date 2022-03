Geraspt ei is een TikTok-hit, en dit is waarom (en zo maak jij het ook)

Er gaat op dit moment een viral TikTok rond van Sarah Thomas-Drawbaugh, beter bekend onder haar TikTok-naam healthyishfoods, waar ze een hardgekookt ei raspt over een stuk toast met plakjes avocado. Het ziet eruit als zachte donzige sneeuwvlokken, prachtige lange draden eigeel en eiwit die op de groene avocado vallen. En super maakbaar! Je hebt alleen een goede rasp nodig.

Niet vreemd dus dat deze video zoveel aandacht heeft gekregen. De video heeft op dit moment meer dan 15 miljoen views en de hashtag #gratedegg is meer dan duizend keer gebruikt.

Smaakt het ook goed?

In principe geldt hier what you see is what you get. En dat is een hardgekookt ei. Aan de smaak verandert niet zoveel, het is vooral de textuur die een opkalefater krijgt. Want zodra je een ei raspt, creëer je laagjes lucht tussen de verschillende delen van het ei. Het eigeel en wit mengen beter en bij iedere hap krijg je een soort donzig gevoel in je mond. Een zalige textuur die smelt in je mond.

Hoe rasp je een ei?

Heel simpel: kook een ei zo’n 10 minuten en pak je favoriete rasp erbij. Pel het ei en rasp het ei voorzichtig. Klaar!

Wat doe je ermee?

Strooi het over een boterig stuk zuurdesemtoast, caesar salade, noedels, of zelfs een pasta. Eigenlijk kan je het over alles strooien waar een vleugje romigheid op zijn plek is.

Eieren raspen is overigens niets nieuws. Sterker nog, geraspte eieren zijn retro, in de zin dat ze al gebruikt werden in eiersalades zoals de Russische Mimosa-salade, maar ook als trucje om de lichtste deviled eggs (gevulde eieren) te maken: populaire naoorlogse picknick- en borrelhapjes.

Zin in (een) ei gekregen? We verzamelden de lekkerste recepten voor je: