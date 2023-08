Dit huis koop je bij de supermarkt als bouwpakket van 8.000 euro

Welke wooncrisis? In de Verenigde Staten hebben ze uiteraard meer ruimte dan in Nederland, maar voor minder dan 10.000 euro mag de Albert Heijn ons ook zo’n tiny houses aansmeren. En al doet de Lidl zijn best met een spotgoedkoop tuinhuis, hier betaal je al gauw meer dan 30.000 euro voor een dergelijke mini-woning.

Huis kopen bij de supermarkt

In het Vondel- of het trailerpark, je kunt het tiny house van Walmart binnen zeven dagen na bestelling overal neerploffen, al vraag je beter eerst wel even goedkeuring aan het stadhuis. Maar in ieder geval staat dit schattige huis sowieso op beide locaties even enig.

Eenmaal gebouwd heeft de houten constructie afmetingen van ongeveer 6 meter in lengte, 3,5 meter in de breedte en 4,2 meter hoogte. Maar vergis je niet, het mag dan wel klein zijn: dit tiny house heeft twee verdiepingen met relatief hoge muren en genoeg ruimte om rekken of een aanzienlijke hoeveelheid extra opslagruimte toe te voegen. Je kunt er dus al je spullen in kwijt. Naast het houten skelet van het huis, wordt de doe-het-zelf-kit ook geleverd met alle benodigde hardware, waaronder deurscharnieren, klink, spijkers en stormhangers.

Tiny House voor 8.700 dollar

In totaal vraagt Walmart 8.700 dollar voor het tiny house van merk Best Barns. Omgerekend komt dit neer op een prijs van net geen 8.000 euro. Maar je leest het al. Het Amsterdamse straatbeeld zal niet snel veranderen.

Helaas is het huis van Walmart voorlopig enkel en alleen te bestellen voor adressen in de Verenigde Staten (ja, we hebben het moedeloos geprobeerd). En voor onze trouwe Amerikaanse lezers: wees snel! Er zijn nog slechts vijf van deze tiny houses op voorraad bij de supermarkt.