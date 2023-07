Ga je binnenkort vliegen? Dit moet je vooral eten in het vliegtuig

Stewardessen vertellen aan de Amerikaanse krant The Washington Post wat zij zelf graag eten als ze aan het werk zijn. Want hoewel het lijkt om een rugzak vol chocolade en chips bij je te hebben, is dat niet zo verstandig.

Aan de krant verklapt het cabinepersoneel dat natriumarm voedsel favoriet is. Dit omdat voedingsmiddelen die natriumarm zijn, kunnen helpen om het energieniveau hoog te houden. Ook kan deze voeding een opgeblazen gevoel helpen voorkomen.

Voedingsmiddelen zoals wortels of stengels bleekselderij zouden onder cabinepersoneel populair zijn. Ook eiwitrepen en gedroogd fruit zouden goede keuzes zijn, net als noten en pinda’s. Hoewel je met die laatste wel voorzichtig moet zijn, omdat medepassagiers er allergisch voor kunnen zijn.

Michael Rice, steward bij een budgetmaatschappij, raadt bovendien aan om bananen in het vliegtuig te eten. Neem zeker geen hele tros mee als je toch maar alleen reist, want bananen kunnen binnen in no time bruin of zwart worden. Twee bananen is meer dan genoeg.

Stank

Dan worden er ook nog hardgekookte eieren en gerechten met vis aangeraden. Let daar wel mee op, omdat dit voedingsmiddelen zijn met een sterke geur waar niet iedereen even goed tegen kan. Ditzelfde geldt trouwens ook voor broccoli.