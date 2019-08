Lezersreis: genieten aan de Zeeuwse kust

Geniet drie dagen van de stad van zeevaart en culturele evenementen. Ontdek de omgeving op een e-bike. Van de binnenstad met haar historische elementen tot de polders en oude landgoederen in de omgeving. Fietsen in Zeeland is fietsen op het snijvlak van land en water: slingerende fietspaden door de duinen en langs het strand brengen je naar prachtige vergezichten en mooie picknickplekken. De uitgebreide wandel- en fietsroutes kennen vele buitenplaatsen in de duinrand. Waar je je ook begeeft op het Walcherse schiereiland, de mooie Zeeuwse kust is nooit ver weg!

Vier sterren aan zee

Gelegen op de Vlissingse boulevard biedt viersterrenhotel Arion luxe en comfort met internationale allure. Het Amadore hotel staat bekend om de ruime hotelkamers, het bijzondere terras en een culinair restaurant waar je naast de kaart ook kunt genieten van Zeeuwse specialiteiten: mosselen, vis en oesters.

Vanuit het hotel loop je zo de boulevard of het strand op, met de altijd spectaculaire zeevaart op schelpworpafstand. Bij dit arrangement krijg je een extra voucher waarmee je kunt genieten van een lunch of diner naar keuze, op alle ‘A Collection’ locaties van Amadore! Je vindt Amadore Grand Café’s en Restaurants in Dishoek, Domburg, Vlissingen, Middelburg, Kamperland en Goes. Welkom in Zeeland!

Arrangement

• 3 dagen, twee overnachtingen Hotel Arion/stadszijde kamer

• 2 x ontbijtbuffet

• 1 dag huur twee e-bikes

• 3-gangendiner in Restaurant Arion

• voucher lunch of diner op alle ’A collection’ locaties in Dishoek, Domburg, Vlissingen, Middelburg, Kamperland en Goes.

Boeken

3-daags arrangement (2 nachten) €220 per persoon

Mail arion@amadore.nl of bel 0118 - 410502

Prijzen zijn vanaf en o.b.v. beschikbaarheid. Aanbieding geldig tot 31 mei 2020.