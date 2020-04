Dierenvraag: Hond is bang in het fietskratje, wat nu?

Een eerste keer mee in het kratje op de fiets kan spannend zijn voor hondjes. Er zijn voordragers voor fietsen te koop die aan het frame vastzitten in plaats van vast aan het voorwiel. Dat maakt een kratje voor op de fiets al een stuk stabieler en minder eng voor de hond (en baas). Leg ook altijd een matje of een dekentje onderin om te voorkomen dat de nageltjes of teentjes tussen de spleten onderin het kratje vast komen te zitten.

Geef je hond een beloning als ’ie in het kratje wordt gezet en fiets eerst korte stukjes naar leuke plekken; bij voorbeeld een park of bij vrienden of familie waar je hond graag komt. Of ga lekker wandelen en spelen met je hond. Zo wordt het fietsen en het kratje leuk en kun je steeds verder gaan fietsen.

Het is ook verstandig om in het kratje een riem te bevestigen zodat je hond niet uit het kratje kan springen of vallen.

Doe je hond een tuigje aan in plaats van een halsband en bevestig de riem aan het tuigje. Ik wens jullie veel fietsplezier!

Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Mail: [email protected]