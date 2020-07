In Voedselbos Rotterdam mag natuur haar gang gaan

Max de Corte houdt een piepklein gerafeld blad voor om te proeven: „We noemen deze ook wel de Franse uiensoep met gesmolten kaas-boom.” Inderdaad, de nasmaak is precies als die van de soep.

Het is een van de naar schatting 200 soorten eetbare bloemen, planten en bomen die groeien en bloeien in het 1,5 hectare tellende voedselbos De Overtuin in hartje Rotterdam, onderdeel van Trompenburg Tuinen en Arboretum. Verdeeld over vijf eilanden, soms in zorgvuldig aangeplante rijen, maar vooral her en der.

„We werken met de natuur mee”, vertelt De Corte die er zo’n drie keer per week is te vinden. „Het voedselbos staat voor een nieuwe manier van de samenleving inrichten. Geen korte-termijnoogst zoals de landbouw is ingericht. Daarmee pleeg je roofbouw op de natuur.”

„Hier zorgen we juist voor, en maken we gebruik van, overvloedoogsten die de natuur biedt. We bemesten en bestrijden niet, ook niet met natuurlijke middelen. We laten de natuur haar gang gaan en laten mensen kennismaken met een nieuwe manier van tuininrichting, maar vooral met een andere manier van voedselproductie. Daar komt natuurlijk steeds meer aandacht voor.”

We lopen door de afzonderlijke en via bruggetjes en grindpaden verbonden tuinen met namen als Voedselbos Catalogus, Organisch voedselbos, Zonrijke overzoom, Schaduwrijk woud en Voedsel bosgaard. Over elke plant weet de autodidact De Corte gedetailleerd en gepassioneerd te vertellen.

Van de Chinese mahonie oftewel de Franse uiensoepboom, ook wel de Toona sinensis, doet het jonge blad het bijvoorbeeld goed in de sla. Het oudere blad past meer in de soep of je kunt er olie van trekken. Van de roomse kervel zijn de jonge zaaddozen goed voor in de wok. Ook kinderen die hier met hun ouders komen, zijn er dol op. De Corte laat proeven waarom: de anijssmaak doet aan drop denken.

De scheuten van de hosta, de Salomonszegel en de struisvarens worden afgenomen door high end-restaurants in de buurt zoals Tress, het Japanse Yama en In Den Rustwat. In de toekomst hoopt het Voedselbos meer restaurants aan zich te binden, een mooie bron van inkomsten. Nu leven ze vooral van de rondleidingen (altijd onder begeleiding, er zitten namelijk ook giftige planten tussen!), ontwerp en aanleg.

De kennis over saladeverrijkers, wokingrediënten en andere smaakmakers begint te komen, merkt De Corte. Jonge boeren zoeken nieuwe mogelijkheden. Daarom kent de coöperatie het project Duurzame Doorbraak: de komende vijf jaar hopen ze 150 hectare landbouwgrond om te vormen tot voedselbossen, waarbij de boeren gratis ontwerp en coaching krijgen.

„We hopen langzaam het systeem om te vormen naar logischer en natuurlijker.” Voor nu nemen we nog een blaadje Franse uiensoep met gesmolten kaas.