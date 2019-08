Review: Judgment

Wat is het?

Judgment is een gloednieuwe actiegame van de makers van de steeds populairder wordende Yakuza-reeks. Dit keer speel je alleen niet als een vechtersbaas van de Japanse maffiawereld, maar is het aan jou om je je innerlijke Sherlock Holmes naar boven moet halen om als privédetective Takayuki Yagami de Japanse onderwereld vol Yakuza te overleven. De detective onderzoekt een seriemoordenaar die Kamurocho, een wijk in Tokio, Japan in zijn greep houdt. De seriemoordenaar laat links en rechts lijken en neemt de ogen van zijn slachtoffers mee als souvenirtje.

Logischerwijs kan Yagami, de altijd rechtvaardige godenzoon, dit niet zomaar gebeuren en daarom gaat hij op onderzoek uit. Als snel merk je dat er veel meer aan de hand is in Kamurocho en heb je een gigantische zaak in handen die je niet in je eentje op kunt lossen. Gelukkig introduceert Judgment constant interessante, kleurrijke personages met wie je op avontuur gaat, waardoor je al snel een team a la Mission Impossible achter je hebt staan.

Ten minste, als je aan het onderzoek toekomt, want Judgment zit naast het hoofdverhaal vol met kleine verhalen in de vorm van extra missies. Kamurocho is een wijk die bruist van het leven en dat merk je aan de verschillende personages met wie je bevriend raakt. Hier en daar help je je nieuwe vrienden tegen een zacht prijsje met hun problemen, want als privédetective moet je ook je brood verdienen.

In Japan is het helemaal niet raar om een privédetective in te huren als je vermoedt dat je man vreemdgaat of wanneer een waarzegster je inhuurt om iemand te beschermen tegen zichzelf. Sterker nog, het is de normaalste zaak van de wereld. Hierdoor heb je als Yagamimeer dan genoeg te doen in de game. Want of je het nou wil of niet, je kunt er geld op inzetten dat je spontaan nieuwe verhalen ontdekt.

Is het wat?

Het constant ontdekken van nieuwe verhalen is zowel de charme van Judgment als wat het soms lastig maakt om de game te spelen als je snel afgeleid raakt. Iemand helpen met het terugvinden van zijn pruik is bijzonder memorabel, maar wanneer het drie keer op rij gebeurt ben je er toch wel een beetje klaar mee. Natuurlijk zijn dit soort missies geheel optioneel, maar soms loop je wel onbedoeld een zijmissie in die je dan niet zomaar kan annuleren. Dat kan soms dan wat lastig zijn als je het hoofdverhaal wil volgen.

Dat zit namelijk vol spanning en sensatie, waarbij de wendingen je om de oren vliegen. De klopjacht om de moordenaar te vinden zorgt ervoor dat je constant op het puntje van je stoel zit, iets wat je wel vaker ziet met detectiveverhalen. Bij NCIS probeer je tijdens de aflevering ook telkens zelf te ontdekken wie de dader is en in Judgment is dat niet anders.

Dit komt mede doordat je constant zelf het onderzoek moet uitvoeren en de aanwijzingen moet opsporen. Hierdoor ben je als het ware de Japanse Sherlock Holmes, maar dan met een stoer leren jack waar de Terminator jaloers op zou worden. Helaas is het op onderzoek uitgaan niet heel uitgebreid en ben je met een paar simpele stappen vaak al klaar.

Een onderzoek uitvoeren bestaat meestal uit het rondkijken door een kamer totdat je controller begint te trillen, waarna je weet dat je op het goede spoor zit. Voeg daar aan toe dat je hier en daar iemand moet achtervolgen van punt a naar b en je bent al snel klaar met de verschillende manieren waarop Yagami op onderzoek uitgaat. Hierdoor voelt het soms wel een beetje alsof het je allemaal wat gemakkelijk wordt gemaakt, terwijl je juist aan jezelf wil bewijzen dat je een goede detective bent. Natuurlijk is het zo dat voor fans van de Yakuza-serie dit wel nieuwe elementen zijn, maar het voelt allemaal nog net wat te simpel om het een baanbrekende vernieuwing te noemen.

Naast dat je een goede hersenpan moet hebben, is het ook van belang dat je een goed robbertje kunt vechten. Het is en blijft immers een game en in hart en nieren is Judgment dan ook een keihard actiespel waarbij je constant vijanden in elkaar moet beuken. Dit doe je door middel van verschillende vechtstijlen die Yagami’s handen omtoveren in wapens van gerechtigheid waarmee je met precisie en finesse de yakuza en andere misdadigers wel een kopje kleiner kunt maken.

Plus- en minpunten

+ Word een ware detective

+ Pakkend verhaal vol wendingen

+ Toffe personages

+ Voel je een echte vechtersbaas

+ Meer dan genoeg om te doen

- Snel afgeleid door extra’s

- Onderzoeken wat karig

Al met al is Judgment een hele toffe detective game die je laat proeven van de Japanse cultuur als privédetective Yagami. Hoewel het zelf op onderzoek uitgaan soms wat karig is in opties, is het heerlijk om klappen uit te delen aan elke vijand die op je pad komt. Daarbij is het verhaal zo boeiend en vol met wendingen dat je in één speelsessie bij het einde wil komen.

Dat wordt misschien wel wat lastig aangezien er zoveel te doen is, maar dat heeft ook wel weer zijn charme. Het zorgt voor knotsgekke ontmoetingen en momenten om nooit te vergeten. Want ja, een voorbijganger weerhouden van zelfmoord plegen vergeet je niet snel en dat is slechts één van de vele spontane momenten die je in Judgment gaat beleven.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl.