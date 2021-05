Lezersreacties: ’Na corona liever niet elke dag naar kantoor’

Hoewel het in het begin even wennen was om vanuit huis te moeten werken, zien de meeste lezers het niet zitten om straks elke dag weer naar kantoor te moeten. Elke dag thuis voelt ook weer niet goed. Hybride – gedeeltelijk thuis en op kantoor – is voor velen van u na corona de ideale situatie.

Zo schrijft Linda Hummel dat ze twee dagen thuis en drie dagen op kantoor wil zijn; Fred Zijlstra wil vier van de vijf dagen thuiswerken.

Angelique Bosselaar ziet duidelijk de voordelen van thuiswerken. „Zelf je tijd indelen. Wil ik even boodschappen doen of in de tuin zitten, dan kan dat. Een ander voordeel is dat ik niet elke dag in de file sta.”

Ook Carmen Schreuders is daar blij om. „Zo begin ik de dag een stuk relaxter.” Wel gaat zij nu één dag per week een paar uurtjes naar kantoor. Dat houdt ze er graag in. „Om het qua drukte in huis werkbaarder te maken. Zolang ik mijn taken goed kan blijven uitvoeren, lijkt me dit zeker mogelijk.”

Pascale Opheij is voorzichtig vanwege haar astma. „Ik zie voor mijn veiligheid weinig mensen. Zodra het weer kan, zou ik toch graag grotendeels vanuit huis blijven werken.”

Online

Ik werk drie dagen per week en bijna alle communicatie verloopt via Microsoft Teams. Daardoor mis ik mijn collega’s niet. Ik ga het liefst nooit meer naar kantoor.

Karin K.

Compensatie

Ik wil best één dag per week naar kantoor, maar het liefst werk ik vanuit huis. Dan mag de werkgever wel een thuiswerktoeslag betalen voor het gebruik van meer internet, telefoon, elektriciteit, koffie en thee.

Elise Jaeqx

Beter concentreren

Na de pandemie werk ik het liefst vier dagen thuis en een dag op kantoor. Thuis kan ik me beter op mijn werk concentreren. Ook ben ik meer ontspannen en uitgerust. Vóór corona reisde ik elke dag drie uur met de trein.

Fred Zijlstra

Werk-privébalans

Het liefst werk ik straks twee à drie dagen thuis en de overige dagen op kantoor. Dat lijkt mij ideaal voor voor de werk-privébalans. Mocht ik niet helemaal fit zijn, bijvoorbeeld door een verkoudheid, dan zou ik alle dagen thuis willen zijn.

Linda Hummel

Relaxed

Thuiswerken ervaar ik als zeer positief. Het is fijn om ’s morgens niet meer in de file te staan. Zo start ik mijn dag een stuk relaxter. Tussen het werken door een wasje draaien, de hond uitlaten en van thuis meer dingen meekrijgen zijn ook voordelen. Volledig op kantoor werken is voor mij geen optie meer.

Carmen Schreuders