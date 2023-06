Dit mag nooit weg: vaasje dat bombardement in Rotterdam overleefde

Rie van Veen was eind jaren 30 een verdienstelijk zwemster uit Rotterdam. Op 26 februari 1938 werd ze wereldrecordhoudster op de 200 meter vrije slag. Haar zoon Ron vertelt: „Augustus 1938 won ze drie medailles op de Europese kampioenschappen, twee keer zilver en één keer brons. Ze had plakboeken vol met krantenknipsels en vele medailles en bekers.”

„Voor mei 1940 had mijn moeder de kans om al haar prijzen en plakboeken in de kluizen van het stadhuis te laten bewaren. Maar dat vonden haar vader en moeder onzin. Wat kon er gebeuren... Op 14 mei 1940 werd door Duitse bommenwerpers de gehele historische binnenstad van Rotterdam gebombardeerd. Ruim 800 mensen kwamen om en 80.000 mensen werden dakloos waaronder mijn moeder haar zuster en ouders.”

„Ze woonden in de Westewagenstraat, vlak bij de Laurenskerk waar mijn opa een slagerij had. Alleen de voorgevel van het pand stond er nog en de rest was weg. Alles was verbrand, behalve het vaasje van Royal Copenhagen, een prijs die mijn moeder had gewonnen in Denemarken. Een aangekoekt vaasje met gesmolten resten van as. Heel gebleven in een afgrijselijk bombardement.”

Ron ziet het vaasje van Royal Copenhagen als een bijzonder erfstuk van 83 jaar oud. Niets van waarde, maar toch heel belangrijk. „Winnen en verliezen, alles is relatief.”

