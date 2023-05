’Zelfs aan de andere kant van de wereld waren mijn telefoon en ik onafscheidelijk’

Eigenlijk begon het al in het vliegtuig. Iemand in mijn gezelschap kocht WiFi om zo contact te houden met haar dochters die op dat moment alleen thuis waren. Toen we over de oceaan vlogen, herinnerde ze hen er via WhatsApp aan dat het tijd was voor de hockeytraining.

Online leven

We vlogen naar het prachtige Sint Eustatius, het eiland waar de tijd stil lijkt te staan. Maar dat echt ondergaan, zat er niet in. Geen tijd voor fijn gelummel. Bovenal bleek het zelfs tijdens zo’n werkweek aan de andere kant van de wereld onmogelijk om los te komen van de Hollandse hectiek en efficiëntie. Met dank aan onze telefoon.

Zo moest ik eerder deze week videovergaderen met collega’s in Nederland. Ik hield kantoor op een terrasje met een paar gammele krukjes en tafeltjes in reggaekleuren, maar vond het ongepast dit te laten zien. Via Microsoft Teams kun je de achtergrond verwisselen en zo verving ik het echte leven – een kabbelende zee en een paar vissersbootjes – voor een foto van een saaie werkkamer.

Onafscheidelijk

Ook zag ik op mijn Amsterdamse Ring-deurbel dat de pakketbezorger voor een dichte deur stond. Ik vroeg hem via de camera het pakje voor de deur te zetten, terwijl hij er geen idee van had dat ik in de Caraïben was.

En zo bleven mijn iPhone en ik onafscheidelijk. Met onze beeldredacteur koos ik op afstand foto’s voor deze VRIJ uit, terwijl ik op een boot zat. Later werd ik geconfronteerd met mijn parkeerapp omdat er een parkeeractie in Amsterdam niet was afgemeld, terwijl de teller (7,50 per uur!) doortikte. Hup, weer een appje naar mijn zoon, die dit inderdaad was vergeten.

Toen een collega ook nog eens vanaf haar zonnebedje bij ah.nl de weekboodschappen deed, die dan vlak na thuiskomst werden bezorgd, verzuchtten we in koor dat de wereld wel heel klein is geworden. Dat we ons voortdurend laten leven. Én vooral dat we nog heel wat kunnen leren van onze landgenoten in dit Caribische stukje Nederland.