Hartig, zoet, opgerold? Zo eten Nederlanders hun pannenkoek ’t liefst

Zoetekauwen

Zit jij in team hartig of team zoet als het gaat om pannenkoeken? Het merendeel van de Nederlanders eet graag de zoete variant, zo blijkt uit een onderzoek van Deliveroo. 52% van de ondervraagden heeft het liefst stroop of suiker op zijn of haar pannenkoek. 41% gaat liever voor hartig en de overige 7 procent van de ondervraagden eet liever helemaal geen pannenkoek.

Avondeten

Waar pannenkoeken op de meeste plekken ter wereld vooral als ontbijt, brunch of tussendoortje worden gezien, eet ongeveer driekwart (74%) van de Nederlanders de pannenkoek het liefst als avondeten. Slechts een heel klein deel (9%) van de ondervraagden maak je vooral blij met pannenkoeken als ontbijt.

Bijna niemand in Nederland houdt van koude pannenkoeken. Met 95 procent heeft de meerderheid bepaald: pannenkoeken eet je warm.

Rollen

68% van de Nederlanders verkiest een dunne variant van de pannenkoek (denk aan flensjes of crêpes) boven de dikke American pancakes (19%). Stapelen is ook niet voor Nederlanders weggelegd: 76 procent rolt zijn pannenkoek op.