Het omslachtige productieproces van de Cadillac Allanté

Als er iemand binnen het huidige management van Cadillac vandaag de dag oppert om een nieuw model deels in Europa, deels in Noord Amerika te bouwen, zou hij er direct uitgegooid worden. Toch, in de jaren tachtig kwam er iemand mee weg. En zou werd de Cadillac Allanté op twee continenten gebouwd. In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie redacteur Sjoerd van Bilsen je het omslachtige productieproces van de cabriolet uit.

