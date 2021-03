Dit is waarom jouw kat altijd de digitale vergadering verstoort

De online redactievergadering van VRIJ wordt regelmatig ’gekaapt’ door onze harige vrienden. Dan verschijnt er weer eens een staart in beeld of wordt er luid gemiauwd, meestal tot grote hilariteit van de collega’s.

Aandacht en warmte

Dierenarts Piet Hellemans legt uit dat het alleen maar een heel goed teken is dat katten en poezen onze meetings verstoren. „Ze willen je aandacht en dat betekent dat ze zich op hun gemak voelen bij jou”, zegt de dierenarts.

Zodra jij je laptop openklapt, voelen ze direct dat je op dat moment even geen aandacht voor ze hebt. Piet: „Gaan katten en poezen tijdens een vergadering op je toetsenbord liggen of voor het beeld zitten, dan zeggen ze eigenlijk: ’Kijk eens hoe leuk ík ben!’”

Er is volgens Piet nog een andere reden waarom ze graag bij ons in de buurt willen zijn als we aan het werk zijn. „Katten en poezen houden van warmte. Niet alleen jij, maar ook de computer geeft die af.”

Eigenwijs

Hoewel het dus alleen maar goed is dat de dieren onze aandacht willen, kan het soms ook wat irritant zijn, vooral als er serieuze dingen worden besproken. Je zult dan misschien geneigd zijn je kat weg te sturen, maar dat heeft weinig zin, zegt Miriam Bleeker van Kitten Rescue Curacao.

„De meeste katten accepteren geen ’nee’ en doen toch wat ze zelf willen.”, zegt Miriam, die momenteel samen met Piet op Curaçao zwerfkatten steriliseert.

Sterker nog: de kans is groot dat ze gewoon weer op je bureau springen om je aandacht te trekken. „Het beste wat je kunt doen is ze gewoon die aandacht geven. Even aaien of ze gewoon lekker bij je op schoot laten zitten. Dan kun je rustig doorwerken.”

